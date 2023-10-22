آداب أسيوط تنظم ندوة تعريفية بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات

نظمت كلية الآداب بجامعة أسيوط، ندوة تعريفية حول الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور حامد عبد الحميد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشجيع الطلاب على تنفيذ أفكارهم

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية تشجيع الطلاب على تنفيذ أفكارهم الإنتاجية التي تعود بالنفع على المجتمع، ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب قدراتهم للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المشروعات الخدمية والصناعية والزراعية والتجارية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

التيسيرات المالية

وأكد المتحدثون خلال الندوة، أهمية تعريف الطلاب بالخدمات والتيسيرات المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع أسيوط، وجهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

العمل الحر

وأعرب الدكتور مجدي علوان عن سعادته بموضوع الندوة، مؤكداً أهمية نشر ثقافة العمل الحر، وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال، والحرص على حصر الاحتياجات، والاستثمار الجيد من خلال فتح مشروعات تنموية بكافة القطاعات والمجالات، والبعد عن التفكير بشكل تقليدي، واقتحام مجالات العمل الحر بكل الطرق.

الندوات التثقيفية

وأشار الدكتور حامد مشهور إلى حرص إدارة الجامعة على تبني عقد الندوات التثقيفية والتوعوية التي تسعي إلى تشجيع الطلاب على كسب المهارات في مختلف المجالات، إلي جانب تبادل الخبرات والرؤي؛ من أجل التطوير والإبداع وتعزيز ريادة الأعمال.

وأشادت الدكتورة هبة الله راشد بالتعاون المثمر بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الذي يعمل على توفير سبل الدعم والمساندة لمشروعات الشباب المبدع والمبتكر وفتح المجال أمامهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق وتلبي احتياجات المواطنين للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.