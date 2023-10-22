دورة تدريبية حول «متابعة تنفيذ الأنشطة» بجامعة أسيوط

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، دورة تدريبية حول «متابعة تنفيذ الأنشطة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية»، بإشراف الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتور مصطفى أحمد حسين مدير وحدة ضمان الجودة سابقا بكلية الصيدلة، وبمشاركة 23 متدربا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

ثقافة نشر الجودة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، سعي إدارة الجامعة من خلال مركز ضمان الجودة و التأهيل للاعتماد، لتدريب وتأهيل كافة المنتسبين؛ لتعزيز ثقافة نشر الجودة، وتفعيل منظومة التدريب على نطاق أوسع، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، وتماشياَ مع رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير جودة التعليم العالي، مضيفاَ أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها، تسخير كافة سبل الدعم للاعتماد المؤسسي للكليات، وبرامجها الأكاديمية، وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية والبحثية.

الدورات التدريبية

وأشارت الدكتورة أماني الشريف، إلى أهمية موضوع الدورة التدريبية، الذي يتوافق مع استراتيجية الجامعة لتطبيق خطة متميزة قائمة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرة إلى تفعيل واعتماد الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي لتقوم بمهام كثيرة من أهمها: موضوع متابعة مؤشرات الأداء والمعيارية والشفافية، التي تعد أحد الدعائم الرئيسية لأي نجاح ممكن أن تحققه الخطط الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يسهم في تقدم الجامعة وتأهيلها للاعتماد، موضحة دور المركز في تأصيل فكر الجودة والفكر الاستراتيجي الذي يضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية.

اكتساب المهارات

وخلال محاضرته، استعرض الدكتور مصطفى حسين محاور الدورة، تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية، وكيفية قياس الأداء وتصميم القياس KPIS، والدور الذي تقوم به مؤشرات الآداء في إدارة المؤسسات لتحقيق النتائج، واكتساب المهارات المتعلقة بوضع المؤشرات الذكية.