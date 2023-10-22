جامعة أسيوط تعقد مؤتمرها الدولي الثالث لقسم الهندسة المدنية الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم الهندسة المدنية، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، بمدينة الغردقة، حول «التنمية والاستدامة»، والذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الباسط رئيس قسم الهندسة المدنية، ورئيس المؤتمر، وبحضور كوكبة من العلماء والباحثين، والأكاديميين في مجال الهندسة المدنية، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي الصناعة، والهيئات الحكومية، وكذلك أوائل الطلاب بالقسم.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن المؤتمر يستهدف من خلال عدد من المحاور الهامة، تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة «SDGS»، والتي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتوطينها من خلال تقديم خارطة طريق للامتثال لمبادئ الاستدامة المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى اهتمام مجال الهندسة المدنية بمعايير ومتطلبات التصميم والتشييد، التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع، بما يحقق التنمية والاستدامة لموارد الدولة.

تطوير البحث

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن، أن فعاليات المؤتمر تقدم أحدث التطورات والتطبيقات المتعلقة بمختلف تخصصات الهندسة المدنية، وتناقش التحديات المستقبلية، حيث يتضمن المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية حول الهندسة الإنشائية، وهندسة موارد المياه والري، وهندسة الأشغال العامة، والتطبيقات المتطورة لكل من المحاور السابقة.

الخبرة العلمية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الباسط، إلى امتداد أعمال المؤتمر خلال الفترة من 27-24 من أكتوبر الجاري، ويشمل مجموعة من المحاضرات، التي يحاضر خلالها كوكبة من العلماء من ذوي الخبرة العملية، والأكاديمية، منهم: الدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، وأستاذ الري والهيدرولي بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، والدكتور إيهاب أحمد خليل أستاذ الإنشاءات بالمعهد القومي لبحوث المياه، والدكتور عبد العظيم نجم أستاذ الهيدروليا ومصادر المياه بجامعة الزقازيق.