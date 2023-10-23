ما القنابل المضيئة التي ظهرت فوق سماء غزة؟.. «خطر يقترب»

قنابل مضيئة ظهرت فوق سماء غزة، في الساعات الماضية، تزامنا مع القصف المتواصل من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم، رغم كونها لا تستخدم في حد ذاتها لدواعي القتل، بل يعد ظهورها ناقوس خطر وجرس إنذار لأهالي غزة، باقتراب تنفيذ عمليات قصف جديدة.

معلومات عن القنابل المضيئة التي تظهر في سماء غزة

القنائل المضيئة تعد سلاحًا لكنه ليس قاتلًا، إذ يستعين به الجيوش في العمليات العسكرية الليلة، من أجل إنارة المكان المستهدف قصفه أو تحطيمه، لثوان أو دقائق معدودة، قبل إطلاق الصواريخ أو القنابل على المباني المستهدف تحطيمها، فهل تم استخدامها في فلسطين؟

بدأ العمل بالقنابل المضيئة في الصين، التي تعد أول من استخدمها، لأغراض الإشارة خلال العمليات العسكرية الصينية، بالقرن الـ13، وبدأت في الانتشار والاستخدام على نطاق واسع في بلاد عدة وفي حالات الحرب أثناء تنفيذ علميات ليلية.

هل استخدم العدوان الإسرائيلي قنابل مضيئة في الحرب على غزة؟

طرق عدة يمكن خلالها إطلاق القنابل المضيئة، إذ تستخدم في بعض الأحيان مدافع الهاون وأحيان أخرى بطائرات مزودة بمظلات صغيرة، من أجل إطلاقها، ينتج عنها اشتعال شديد في السماء، لمدة ثوان أو بضع دقائق، من أجل إنارة المنطقة المستهدفة ليلًا، من أجل التصويت تجاه الهدف بشكل صحيح، بحسب موقع الموسوعة البريطانية أو «britannica».

منذ الثامن من أكتوبر وحتى ساعات قليلة، يستخدم العدوان الإسرائيلي الغاشم قنابل مضيئة في سماء قطاع غزة، خاصة بعد قطع الكهربا بالكامل عن غزة، منذ اندلاع الحرب الأخيرة التي بدأت بطوفان الأقصى، وهي تكون بمثابة إنذار على خطر قريب من المنقطة التي يظهر بها القنابل المضيئة.

جيش الاحتلال استخدم قنابل مضيئة أيضًا في الساعات الماضية، تجاه 3 قرى حدودية في لبنان، وهم ميس الجبل، الماري والمجيدية، وبعدها أطلق النيران من موقع العاصي باتجاه ميس الجبل، ما بدوره خلف إصابات، بحسب القاهرة الإخبارية.