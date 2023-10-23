تاريخ إسرائيل الأسود في قصف مستشفيات غزة.. آخرها استهداف مشفى «القدس»

دمار وجرائم وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأراضيه على مدار السنوات، تاريخ طويل من الاعتداءات المتواصلة، خاصةً على المستشفيات، يقذف الأطفال والنساء والشيوخ بلا رحمة أو إنسانية، وخلال الساعات الماضية أعاد قصف جديد إلى أذهان مأساة قصف مستشفى المعمداني، التي لم تبرد دماء ضحاياه حتى الآن، لتقصف بعد أيام محيط مستشفى غزة، وتهدد عدة مستشفيات بالمصير نفسه، ليسجل الاحتلال جريمة حرب جديدة تنضم لتاريخه الوحشي في قصف المستشفيات، مخلفا وراءه أعداد كبيرة من الضحايا بين شهداء ومصابين.

العدوان الإسرائيلي لا يرحم مستشفيات غزة

أشلاء ودماء ومفقودون، ودمى أطفال وبواقي طعام لم يُبلع، مشاهد مؤلمة يشيب لها الرأس، وتخلع القلوب فور رؤيتها، تشهد على ما تفعله إسرائيل منذ القدم، فما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم قتل وقذف واستهداف المستشفيات لم يحدث في التاريخ، فعلى سبيل المثال، وثق يوليو عام 2014 جريمة اعتداء وحشية على المستشفى الأوروبي الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تاريخ هجوم إسرائيل على مستشفيات فلسطين

اعتداءات متلاحقة على المستشفيات في قطاع غزة، ففي العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، لم ينج أيضا مستشفى الوفاء المخصص للرعاية والتأهيل، الواقع بحي الشجاعية شرقي غزة، في مكان غير بعيد عن الحدود، حيث قصف بقذائف الدبابات والمدفعية الإسرائيلية، في أول أيام العملية البرية الإسرائيلية على القطاع، كما تم الهجوم على مستشفى بيت حانون في يوم 23 يوليو من نفس العام، أحد مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، العاملة في قطاع غزة.

واستمرت اعتداءات العدوان الإسرائيلي عام 2014 على المستشفيات، حيث قصف مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي حكومي، داخل قطاع غزة، والذي يضم ثلاثة مستشفيات تخصصية: مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء، ويقع في حي الرمال الشمالية.

وحشية إسرائيل على فلسطين

وفي عام 2015، واصل الاحتلال الإسرائيلي سيناريو قصف المشتشفيات، بقصف مستشفى الأقصى، بمدينة دير البلح بقطاع غزة، الذي تهدد بقصفه مرة أخرى خلال العدوان الحالي، إذ أنه بعد الاعتداء على مستشفى المعمداني، تلقى الفريق الطبي بالمستشفى تحذيرات، بعد أن قامت قوات الاحتلال بقصفه.

وخلال عام 2021، قصفت بعنف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى العودة، مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

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إسرائيل تستهدف مستشفيات فلسطين مجددا

مشاهد صعبة عاشها الأبطال من أطفال فلسطين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية، ليعودوا مرة أخرى في العام الداري، إلى نفس المشاهد الوحشية، بداية من قصف المستشفى الإندونيسي في شمال غزة.

وواصل العدوان ضرباته الغاشمة وجرائم الحرب المرتكبة بحثق الأبرياء، بأبشع الجرائم بدماء باردة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني، فرأينا الدماء والأشلاء تتناثر في كل مكان، في ظل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للفلسطينيين بترك القطاع المحاصر منذ أعوام طويلة.

طيران الاحتلال يقصف مستشفى القدس بغزة

جريمة أخرى في ليلة سيطر عليها العنف، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، وسبب خسائر فادحة، بعدما أصدر تحذيرات سابقة بقصف المستشفى، فبل أن يتعرض محيطه لقصف عنيف، رغم أن المستشفى يحتمي فيه نحو 12 ألف نازح فلسطيني، 70% منهم أطفال ونساء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.