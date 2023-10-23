الليلة الأعنف في حرب غزة.. إسرائيل تواصل استهداف المنشآت الصحية والأحياء

لم تمر ليلة الاثنين هادئة على أهالي غزة، فرغم اعتياد الأطفال والنساء والشيوخ أصوات القذائف والصواريخ، فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ حملة موسعة من الاعتقالات والاشتباكات إضافة إلى قصف الطيران الإسرائيلي الذي طال عدد كبير من الأحياء السكنية مخلفًا وراءه مئات القتلى والمصابين والمفقودين.

الليلة الأعنف على غزة

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أحدداث ليلة الاثنين الدامية، نقلا عن وكالة وفا الرسمية الفلسطينية، وقناة القاهرة الإخبارية:

- قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في مخيم الجلزون شمال رام الله، بحق 30 شابًا بينهم الصحفي الجريح محمد عطا.

- قصف مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر وحي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء في غزة.

- استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط ظلام دامس تنيره نيران القذائف.

- اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

قصف 320 هدفا في غزة أمس

- الطيران الإسرائيلي يقصف 320 هدفا في أرجاء قطاع غزة الليلة الماضية.

- استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان لوزير داخلية غزة.

- استشهاد فلسطيني وإصابة 5 في مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله.

- مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يكشف عن انهيار الوضع الصحي بالقطاع.

- مصابون وقتلى يصلون إلى المستشفيات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لرفح الفلسطينية.

- استهدف الطيران الإسرائيلي منزلين في مخيم جباليا في قطاع غزة

- اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية خلال اقتحامه نابلس وطولكرم وجنين في الضفة الغربية.