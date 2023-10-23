استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ17.. وحملة اعتقالات موسعة في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام طائراتها الحربية ومدفعيتها قصف عدة مواقع في قطاع غزة، ونفذت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات طالت عدة منازل في رفح، وخان يونس وشمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 7 شهداء على الأقل بينهم أطفال ورضيع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

طائرات الاحتلال تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، ما أسفر عن دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، وتدمير عدد من المنازل.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، ومحيط مستشفى القدس غرب غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المناطق الشرقية من قطاع غزة بعشرات القذائف.

واستمرارا لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أُصيب شابان فلسطينيا بالرصاص الحي، واعتقل 20 آخرون، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله.

استمرار حملة الاعتقالات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

وفي سياق سياسة الاعتقالات المستمرة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، 11 فلسطينيا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل، عقب اقحتحامها للبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطيين من بيت ريما، وشابا من دير غسانة، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت جنود الاحتلال، 9 فلسطينيين بينهم طبيبا في مستشفى أريحا، وأسير محررا يدعى حمادة أبو العسل من مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، عقب اقتحامها المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، شهدت مدينة رام الله ومخيم الجلزون، مسيرتان عفويتان تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق القطاع، وأخرى للدعوة إلى تحقيق الوحدة الوطنية.