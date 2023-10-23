«تعليم القاهرة» توجّه الإدارات بإحصاء عدد طلاب «أولى ثانوي»

عقد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، اجتماعا موسعا مع مديري التعليم الإعدادي والثانوي بالإدارات التعليمية، لمناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للصفوف الثلاثة

ووجّه مدير عام تعليم العام والتجريبيات، مديري الإدارات بشأن انضباط العملية التعليمية بالتعليم الثانوي، كما يلي.

- تيسير العمل مع أولياء الأمور وتذليل العقبات أمامهم في ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

- تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الإدارت والتواصل مع المديرية أولا بأول لإزالة العقبات إن وجدت.

- تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعليم الثانوي «طلاب - مدارس بجميع أنواعها».

- التنبيه على مدارس الإدارات بعمل سجلات للخدمات منفصلة عن سجلات المدرسة الأصلية، والتشديد على الاهتمام بانضباط الفصول المسائية للخدمات من حصص وجداول.

- التنبيه على أقسام شؤون الطلبة في المدارس كي تكون سجلات 31 و41 إلكتروني ويدوي.

وضع لائحة الانضباط في مكان واضح بالمدرسة

- التنبيه بوضع لائحة الانضباط في مكان واضح بالمدرسة وداخل الفصول المدرسية، وتخصيص فقرة يومية في الإذاعة المدرسية لتناول بند من بنودها ومناقشته لتعريف الطلاب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

- متابعة سجلات المدارس وتجديد المتهالك منها بداية من سجل الأمن شامل كافة السجلات المدرسة مع الاهتمام بسجل القرارات الوزارية والتنبيه على مديري المدارس بضرورة تفعيله وكذلك سجل المتابعة الصفية لمديري المدارس .

- عمل إحصائية بعدد طلاب الصف الأول الثانوي.

- كتابة الزيارات لمديري التعليم الثانوي أثناء متابعات المدارس، والتنبيه باعتماد زيارة موجهي المواد المختلفة من مدير المدرسة ورئيس القسم ومدرسي جميع المواد.

- الاستعداد لمسابقة أوائل الطلبة للصفوف الثلاث داخل المدارس.

- عمل إحصائية بعدد طلاب الصف الأول الثانوي «رسمي - رسمي لغات - خاص - خدمات».