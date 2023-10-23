«الوطنية للانتخابات» تقر إجراءات التظلم على قرارات اللجان في انتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدّة قواعد وإجراءات بشأن التظلم أمام اللجان العامة على إجراءات عملية الاقتراع أو صحة التصويت في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، والطعن أمام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجان العامة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الهيئة الوطنية رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمّن 3 مواد خاصة بالطعون على قرارات اللجان الانتخابية أمام اللجان العامة ورئيس الهيئة، كما يلي.

المادة الأولى: للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها.

المادة الثانية: للمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة الثالثة: تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره بالحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.