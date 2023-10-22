غدا.. «الوطنية للانتخابات» تتلقى تظلمات مرشحي الرئاسة المستبعدين

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا، تلقي تظلمات المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية وفحصها حتى يوم 24 من الشهر ذاته، حال إبلاغها اليوم أحد المرشحين المستبعدين بقرار استبعاده من السباق الانتخابي وأسباب القرار.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى تظلمات مرشحي الرئاسة غدًا

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 26 أكتوبر الجاري موعد للبت في التظلمات المقدمي من طالبي الترشح والإخطار بها بعد يومين من تلقيها، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات التي أعلنت عنه الهيئة مسبقًا.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة؛ لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

انتهاء المدة القانونية

وانتهت أمس السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنَّ قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، أفرد يومي 17 و18 الماضيين من شهر أكتوبر الجاري، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً.