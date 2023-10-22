اليوم.. موعد إخطار «الوطنية للانتخابات» للمرشح المستبعد بالقرار وأسبابه

يحل اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر، موعد إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، للمرشح الرئاسي المحتمل بقرار استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية، حال اعترض أي من المرشحين على استبعاده من القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها يوم 16 من أكتوبر، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة مسبقا.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة؛ لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

انتهاء المدة القانونية

وانتهت أمس السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، أفرد يومي 17 و18 الماضيين من شهر أكتوبر الجاري، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.