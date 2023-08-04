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رئيس جهاز الشيخ زايد: مواصلة أعمال تطوير الطرق وإزالة المخالفات

كتب:

أيمن حمزة
12:26 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد يواصل جهوده للإنتهاء من تنفيذ مشروعات المرافق بالمدينة

جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد يواصل جهوده للإنتهاء من تنفيذ مشروعات المرافق بالمدينة

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ حاليا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحي العاشر بالمدينة، نظراً لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.

رفع الكفاءة طرق الحي العاشر

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للأسفلت بمداخل المدينة والمحور المركزي حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقرب من 90%، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأعمال إنشاء الطرق الجديدة فإنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأساس وتركيب البردورات بطريق 12، 14 (الطرق المؤدية إلى مشروع جنة 2)، وكذا جارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت للطرق الداخلية بمشروع جنة 2 تزامنا مع قرب مواعيد تسليم الوحدات.

وقال المهندس أحمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ طريق الريفيرا بطول 3 كم وعرض 45 مترا الواصل بين طريق النزهة وطريق القاهرة/ اسكندرية الصحراوي ووصلت نسبة الإنجاز إلى 42%.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أحمد مصطفى، بأنه تم شن حملة غلق وتشميع لمبنى بالحي 11 المجاورة 4 لمخالفة شروط التخصيص، وذلك بمعرفة إدارتي التنمية والأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير، بهدف منع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالشروط وعدم المخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

استمرار متابعة أعمال غلق وتشميع المخالفات بالمدينة

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار متابعة أعمال غلق وتشميع وقطع المرافق عن جميع المخالفات بالمدينة والتصدي لها وإزالتها في مهدها.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.