رئيس «النواب» يترأس الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية بـ«البرلماني الدولي»

ترأّس المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي بحضور دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، قُبيل انطلاق أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة بأنجولا خلال الفترة من 23-27 أكتوبر 2023.

الوفود البرلمانية

وخلال الاجتماع، تناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة الموقف إزاء الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنّ فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى، وأن المجموعة العربية ينبغي أن تتحرك بشكل حثيث ومُكثف لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني.

ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية

وتبنى اجتماع المجموعة العربية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قراراً بطلب إدراج بند طارئ على أجندة أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة وجرائم الحرب في قطاع غزة باعتبارها تهديد للسلم والأمن الدوليين، وضمان عدم العودة لهذه الممارسات تجاه الفلسطينيين.