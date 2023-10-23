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عصام السقا يندد باستهداف أطفال فلسطين: «‏‏انعدمت الإنسانية في العالم كله‏»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:31 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
عصام السقا

عصام السقا

استنكر الفنان عصام السقا، العدوان المتواصل على قطاع غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد الآلاف بالإضافة إلى نحو 12 ألف جريح منذ عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الجاري.

عصام السقا يعلق على أحداث فلسطين

ونشر عصام السقا، بعض من صور الضحايا، على تطبيق «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «‏‏أقبح حقبة عرفها التاريخ.. انعدمت الإنسانية في العالم كله‏.. الإنسان أصبح بلا قيمة ‏والأسوء من كل هذا ‏الأطفال أحباب الرحمن الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة يمارس عليهم القصف والقتل.. ‏حسبي الله ونعم الوكيل ‏ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. غـــــزة تستغيث‬⁩».

مبادرة عصام السقا

وكان الفنان عصام السقا، أطلق مبادرة عبر صفحته على «فيس بوك»، لتغيير صورة الصفحة الشخصية على مواقع التواصل إلى علم فلسطين، تضامنا مع القضية الفلسطينية، والتنديد بأفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي، معلقا: «أقل تعبير عن أن القضية الفلسطينية قضية الكل».

ولاقت مبادرة الفنان عصام السقا، استجابة سريعة وواسعة سواء من الوسط الفني أو الجمهور، فسرعان ما قام العديد من الفنانين بالتفاعل مع منشور عصام السقا وتغيير الصورة الشخصية، منهم أحمد السقا، وأمير كرارة، وحمادة هلال وهنا الزاهد.

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بقلم أحمد عبد الرحمن