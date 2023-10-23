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هزة أرضية تضرب بنما.. عمقها 10 كيلومترات

كتب:

حسن رمضان
12:59 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، بنما الدولة الواقعة في قارة أمريكا الوسطى، بعمق  10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، بؤرة هزة أرضية ضربت بنما على مسافة 217 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة بنما.

كما أشارت بيانات مركز رصد الزلازل إلى وقوع هزة أرضية ضربت بنما على مسافة 37 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ماكاراكاس التاريخية.

 

 

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