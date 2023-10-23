«الوطنية للانتحابات» تعلن موعد اختيار مرشحي الرئاسة لرموزهم الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم حسين بدوي، موعد اختيار المرشحين لانتخابات الرئاسة الرموز الانتخابية، إذ من المقرر أن يجرى يوم 8 نوفمبر المقبل، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، بحسب ما ذكرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

إعلانت القائمة النهائية لأسماء المرشحين

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجرى إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم، ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 9 من نفس الشهر، فضلًا عن أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 9 نوفمبر، وآخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر نوفمبر، ومن المقرر نشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل.

ما هي الرموز الانتخابية؟

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز وفق ما نشرت بالجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وهي كالآتي: «نجمة، أسد، ساعة يد، شمس، ميزان، نظارة، حصان، سلم، ديك، مظلة، نسر، تليفون، طائرة، مركب، نخلة».