أثري يكشف أسرارا عن تحتمس الثالث: إمبراطورية من تركيا إلى الصومال

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، إن الملك تحتمس الثالث خاض 16 معركة فى بلاد الشرق الأدنى، ووصلت الإمبراطورية في عهده من تركيا وحتى الصومال.

أخلاقيات الملك تحتمس الثالث

وأضاف كبير الآثاريين بوزارة السياحة والأثر خلال لقائه ببرنامج « 8 الصبح» على قناة « DMC»، أن الملك تحتمس الثالث كان يقول لجنوده «لا تقتلوا جنديًا يستسلم، ولا تقتلوا مدنيًا لم يرفع السلاح، إياكم أن تمسوا طفلًا أو إمرأة بسوء، وأعطوا الطعام للجائع حتى يعطيكم الرب ضعفه، إياكم أن ترهبوا خائفًا مذعورًا فهذا لا يرضي الألة الأعظم».

الملك رمسيس الثاني

وأوضح أن هناك حدث آخر مهم جرى بالأمس، والخاص بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، مشيرًا إلى أن الملك رمسيس الثاني ما زال الغرب يحاربه حتى الآن، كما أنه يطلق عليه «قائد الحرب والسلام» قبل الرئيس الراحل أنور السادات بفترة كبيرة جدًا.

وأكمل «الملك رمسيس الثاني خاض حرب يسمونها الحرب العالمية الأولى، لأن أكتر من 20 بلدا تجمعت ضده وكادوا أن يقضوا عليه لولا ذكائه وحكمته، وتمكن من الانتصار عليهم في معركة مهمة جدا مسجلة في كل معابده، وتسمى «معركة قادش»، وعقد معاهدة سلام معهم، ومازالت في الأمم المتحدة ويأخذونها نموذجًا حينما يقومون بتوقيع معاهدة للسلام.