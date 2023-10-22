تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل.. 20 دقيقة بعد الشروق

تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الملك رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة في التاريخ المصري القديم، وتزامنًا مع هذه الذكرى، تحتفل المتاحف المصرية بظاهرة تعامد الشمس على وجهه بمعبد أبو سمبل.

وأوضحت المتاحف المصرية، في بيان لها، أنَّ ظاهرة التعامد تحدث مرتين في العام، الأولى يوم 22 أكتوبر، وهو يوم ميلاد الملك رمسيس الثاني، والثانية يوم 22 فبراير، وهو يوم تتويجه ملكًا على مصر.

موعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وتبدأ ظاهرة التعامد بعد شروق الشمس، وتستمر لمدة 20 دقيقة، إذ تدخل الشمس من واجهة المعبد لتقطع مسافة 200 متر على وجه رمسيس الثاني بقدس الأقداس.

وتضئ الشمس على ثلاثة تماثيل من بين الأربعة الموجودة بالمعبد، وهي تمثال أمون رع، وتمثال رمسيس الثاني، وتمثال حور آختى، بينما لا يصل الضوء إلى تمثال الإله بتاح إله الظلام، كما كان يُلقب قديمًا.

آلاف السياح يحرصون على حضور ظاهرة تعامد الشمس

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، من أبرز المعالم السياحية في مصر، ويحرص على حضورها آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي احتفالات المتاحف المصرية بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، في إطار جهودها للترويج للحضارة المصرية القديمة، وجذب المزيد من السياح إلى مصر.