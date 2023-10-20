الكنيسة الكاثوليكية بمصر: ندين استهداف مستشفى المعمداني ونصلي ليعم السلام اليوم

قالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر إنها تتابع تطور الأحداث المؤلمة والعنف المتزايد بالأراضي المقدسة، وتدين بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

الكنيسة الكاثوليكية تدين جرائم الاحتلال

أدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في بيان لها، استهداف المدنيين ومحيط مستشفى المعمداني بغزة، مجددة الدعم للدعوات الدولية العقلانية التي تسعى في طريق قيام المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياتهِ، وتفعيل عملية سلام حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقود إلى حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أنه يجب الإتحاد مع كل الأصوات الداعية لتغليب صوت السلام وروح الحوار، وإسكات الأسلحة، والإصغاء إلى صرخة السلام للفقراء والأطفال وسائر الشعوب، والتيقن من أن الحرب هزيمة لكل الأطراف في نهاية الأمر.

تلبية دعوة قداسة البابا فرنسيس

أوضح الأنبا إبراهيم إسحق أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تلبي، دعوة قداسة البابا فرنسيس، لجعل يوم الجمعة 27 أكتوبر يوم مكرس للصوم والصلاة والتوبة، لكي نطلب السلام لأيامنا والسلام في هذا العالم.