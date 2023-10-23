تشكيل لجنة تحكيم لمسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها».. جوائز مالية للفائزين

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال لجنة التحكيم المشرفة على تقييم الميادين المشاركة في مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها» والتي دشنها بداية الشهر الجاري، بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء، لاختيار أفضل 3 ميادين على مستوى المحافظة.

‎يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

تشكيل لجنة التحكيم

‎ومن جانبها أوضحت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، أن اجتماع اليوم بين لجنة التحكيم التي تضم المتخصصين من جامعة الإسكندرية وكافة الأحياء المشاركة في المسابقة يهدف لتقييم جميع الميادين المطروحة بالمسابقة وفقًا للمعايير العلمية والحضارية، وتضم اللجنة كلًا من الدكتور طارق القيعي، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، الدكتور محمد كشك، ‎وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء السيد، ‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة.

تفاصيل المبادرة

يذكر أن محافظ الإسكندرية رصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، وهي 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث، وذلك لخلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة على نطاق المحافظة.