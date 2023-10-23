كيف تؤثر حرب غزة على الاقتصاد العالمي؟.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

اشتعلت الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة أيام، ما تسبب في خسائر لأرواح الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء، وأدى إلى تصعيد كبير للأزمة، وهذا ما جعل الكثير يتساءل عن كيف تؤثر الحرب على غزة على الاقتصاد العالمي؟

وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، ردًا على سؤال كيف تؤثر الحرب على غزة على الاقتصاد العالمي؟، إنه يجب معرفة أن هناك تأثير اقتصادي كبير بسبب الحرب، على الدول التي تخوضها، وبعدها يأتي التأثير العالمي.

كيف تؤثر الحرب على غزة على الاقتصاد العالمي؟

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير مباشر على اقتصاد إسرائيل، التي بدورها انخفضت قيمة عملتها «الشيكل» بنسبة 10%، وهذه نسبة كبيرة بالنسبة لهم لأنها عملة محررة، فعند حدوث انخفاض بضعة أيام بنسبة شديدة، فهذا يؤثر عليها بشدة.

وأشار إلى أنّ البنك المركزي الإسرائيلي، ينفق 5 مليارات دولار لدعم العملة في مواجهة العملات الرئيسية، مما يعني خسارته نحو 45 مليار دولار.

تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي

وتابع الخبير الاقتصادي ردًا على سؤال كيف تؤثر الحرب على غزة على الاقتصاد العالمي؟، أنّ الحرب أدت إلى شلل تام في السياحة الإسرائيلية، التي توقفت نهائيا حاليًا، وبالتالي حدوث شلل في سوق العمل، وهو ما يؤثر بالتأكيد على معدل النمو في الاقتصاد الإسرائيلي.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد تأثر قطاع النفط أو سوق الطاقة العالمية، الذي يهتم دائما بقدرة المنتجين على الإنتاج وقدرة الممرات المائية على تمرير النفط، والحرب لن تؤثر بشكل مباشر ولكنها تؤثر بشكل غير مباشر من خلال تخوفات من الضغوطات التي قد تحدث، لذلك ارتفعت الأسعار نحو 4% منذ بداية الصراع.

وبالنسبة لأسعار الذهب العالمية، ارتفعت بدورها نظرًا لاتجاه الكثير من المستثمرين إليه باعتباره الملاذ الآمن، وإذا اتسعت رقعة الصراع في الشرق المتوسط، فهناك تخوف من دخول بعض الدول المنتجة للحبوب، التي ستؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية للحبوب أيضًا، وكذلك السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلها.