الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى ضربة موجعة.. وخبير: الحرب ستؤدي لكوارث عالمية

مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي، أعلنت وكالتا «موديز، فيتش» وضعهما قيد المراجعة لتصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل، والتي وصلت حاليا لـA1، غير أنها من الممكن أن تنخفض في الأيام المقبلة.

وزير مالية إسرائيل: رفع المساعدات الاقتصادية المقدمة للإسرائيليين بسبب الحرب

ما تعمل عليه وكالات التصنيف الائتمانية الدولية ليس بالجديد، حيث إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أكد منذ أيام اعتزام الحكومة على وضع حزمة من المساعدات الاقتصادية للمتضررين من هجمات المقاومة الفلسطينية، حيث ستكون الأكبر عما كانت عليه في حزمة جائحة كورونا.

خبير اقتصادي: هناك خلل كبير وواضح في الداخل الإسرائيلي

من جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي قد أوضحت مدى الخلل الذي يحدث بالداخل الإسرائيلي حال الاجتياح بريا لقطاع غزة، حيث إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين من شأنه التسبب في كوارث عالمية، ستؤدي بالأخير إلى رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الإسرائيلي.

وأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ زيادة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع نسب الوفيات والمصابين أمر سيؤدي في النهاية إلى زيادة مخاطر الهجرة غير الشرعية لخارج فلسطين، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الاقتصاد الإسرائيلي، ما سيؤدى إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مستقبلا.

النحاس: أتوقع خفض أسعار الفائدة على الشيكل الإسرائيلي

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يعقد بنك إسرائيل اجتماعا خاصا للجنة سياسته النقدية في يوم 23 أكتوبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية «الشيكل»، وتوقع المحللون أن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن استكمال إسرائيل لعمليتها في الأراضي الفلسطينية ستتسبب في تدهور الأوضاع السياحية والاقتصادية في المنطقة ككل، حيث سيجرى تصنيف المنطقة على كونها منطقة صراع، ما سيعيد ترتيب المنطقة ككل فيما يخص قطاعي السياحة والاستثمارات.