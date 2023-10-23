بالأسماء.. حركة محليات محدودة في مدن وقرى أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حركة محليات محدودة داخل بعض الوحدات المحلية للمراكز والقرى، شملت تعيين 3 رؤساء قرى ونائب رئيس مركز، وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.

تفاصيل حركة المحليات

وأصدر محافظ أسيوط قرارًا رقم (2210) لسنة 2023، يتضمن ندب محمود يس حسن أحمد أخصائي رعاية عاملين بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، لمدة عام، لحين شغلها قانونًا.

كما تقرر ندب أحمد فتحي عبدالحميد سيد محاسب بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني عدي بمنفلوط لمدة عام لحين شغلها قانونًا، وندب عيد عبدالرحيم السيد عبدالرحيم أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، من العمل سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني عدي بمنفلوط، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نزة قرار بمنفلوط لحين شغلها قانونًا.

كما قرر المحافظ إنهاء ندب يسري محمد عبدالله قاسم، باحث خدمة مواطنين بالمستوى الثالث بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، وعودته إلى مقر عمله الأصلى.

مركز ساحل سليم

وأصدر المحافظ قرارًا رقم (2209) لسنة 2023، بندب حسين محمد حسين أخصائي خدمات عاملين ثاني سكرتير الوحدة المحلية لقرية نجوع المعادي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميس، لحين شغلها قانونًا، وإنهاء ندب سامي جابر عبدالجليل باحث شئون عاملين أول من العمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميسن وعودته إلى مقر عمله الأصلي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم.

الاستعانة بالكفاءات

وأوضح اللواء عصام سعد، أنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة، من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذي، وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية، لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.