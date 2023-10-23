ندوة تثقيفية عن الهوية الوطنية ودعم الولاء والانتماء لأئمة بني سويف

نظمت كلية الإعلام جامعة بني سويف، ندوة تثقيفية وتوعوية للشيوخ والأئمة المرشحين لبرنامج البناء الثقافي للأئمة بمديرية أوقاف بني سويف، عن الهوية الوطنية ودعم الولاء والانتماء، بحضور ما يزيد عن مائة وخمسون إمام وخطيب.

الإمام أبرز المؤثرين على سلوك وتوجهات المجتمع

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، خلال اللقاء، أهمية دور الداعية والخطيب باعتباره أحد أبرز المؤثرين على سلوك وتوجهات المجتمع المصري، مشدداً على ضرورة تحلي الخطيب ببعض الصفات المهمة والضرورية والتي تتشابه مع صفات الإعلاميين كالوضوح والإيجاز والدقة في تحرى ونقل الثوابت والمعتقدات الدينية للجمهور المخاطب.

حروب الجيل السادس ومحاولة إلغاء الهوية

وأوضح «السيد»، خلال الندوة مفهوم حروب الجيل السادس وهدفها القائم على محاولة إلغاء الهوية الدينية والأخلاقية والوطنية خاصة مع كل تلك الرسائل المضادة، والتي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة والتي دون أن يشعر المواطن تلقائياً تعمل على جعله دائم التشكيك في قدرات وإمكانات الأفراد والمنظمات والحكومات والدول، مما يجعلنا نواجه تحديات خطيرة يجب أن نستوعبها أولاً لنجهز لمواجهتها.