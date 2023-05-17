لأول مرة.. «إعلام بني سويف» تنظم ندوة عن الصحافة والميتافيرس

نظم قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم، ندوة حول استخدامات الميتافيرس في الإعلام الجديد، حاضر فيها الصحفي خالد عمار مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي والكاتب بشبكة الصحفيين الدوليين.

تطور الويب ومميزات وعيوب الـ WEB3

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور إسلام عثمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

تناول «عمار» خلال الندوة عرض تاريخ تطور الويب، ومميزات وعيوب الـ WEB3، إضافة إلى تقنية blockchain و NFTs و metaveres وكذلك استخدام تطبيقات الـ AI (الذكاء الاصطناعي) في الصحافة وصناعة الصور والجرافيك والتقارير الصحفية باستخدام أحدث التطبيقات.

تقنية الميتافيرس وكيفية استخدامها في الإعلام

كما عرف مؤسس مشروع الإعلامي الافتراضي تقنية الميتافيرس وكيف يتم استخدامها في الإعلام الجديد هذا فضلًا عن طرق عمل الاستوديوهات الافتراضية ومميزاتها و شكل القصة الإنسانية والحوار الصحفي والتقرير الافتراضي ومميزاته التي تتسم بمصداقية أكبر التي يتم تصويرها بتقنية 360 واستخدام المذيع الافتراضي داخل هذه الجولة رافعا شعار: «عيش الخبر.. تجول بداخله».

كما أجرى الطلاب تجارب عملية باستخدام تقنية الميتافيرس وشاهدوا الاستوديوهات الافتراضية وزاروا عدد من الأماكن حول العالم، داعيا طلاب العالم للسعي وراء فتح أباب جديدة في الصحافة الغامرة والافتراضية ثلاثية الأبعاد، بحيث يضع الجمهور مباشرة في الحدث وتخلق له تجربة الشخص الموجود في الحدث مباشرة.

كما تطرق عمار إلي عرض فيتشرز عن قصص إنسانية عرضت بواسطة استخدام الميتافيرس، وانتهي بفتح المجال للطلاب بإجراء تجارب عملية لاستخدام هذه التقنية.