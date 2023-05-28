«إعلام بني سويف» تعلن نتائج تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة

نظم قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مناقشة لتحكيم مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم الصحافة.

لجنة المناقشة والحكم

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة نسرين حسام الدين الأستاذ المساعد بالقسم ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتورة فاطمة فايز الأستاذ المساعد بالقسم.

وخلال التقييم أشادت اللجنة بمستوى المشروعات والأفكار والموضوعات الصحفية المقدمة من الطلاب داخل مجلاتهم، وأعلن فوز مجلة أكسجين بالمركز الأول، وهي مجلة متخصصة في مجال البيئة والمناخ تحتوي على أربع أبواب هي كربون وcop27 وكلاكيت وهيدروجين، ولها ملحق مخصص للأطفال، كانت تحت إشراف الدكتور أحمد عطية، ويسرا عكوش، وفاطمة فتحي.

مجلة رفيق

أما عن مجلة «رفيق» التى حصلت على المركز الثاني فهي رسالة ومشروع طلابي هادف تناولت الحديث عن ذوى الهمم، من تصميم وديسك وإخراج الطلاب، وكانت تحت إشراف الدكتورة أماني حمدى المدرس بالقسم، والدكتورة إسراء عبد الرحمن المدرس بالقسم، وطه صلاح وأمين محمد المعيدان بالقسم.