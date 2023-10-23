بشرى للعاملين في الدولة.. «المالية»: صرف مرتبات أكتوبر بالزيادة الجديدة متاح الآن

أعلنت وزارة المالية إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب، إذ تمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التي تمثل 300 جنيه إضافية فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.

الاعتمادات المالية اللازمة لذلك متاحة لديها

أهابت وزارة المالية بكل الجهات الإدارية الصرف الفوري للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، خاصة أن الاعتمادات المالية اللازمة لذلك متاحة لديها.

أوضحت أنه يجرى المتابعة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، للتأكد من صرف الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة.كانت وزارة المالية، وأعطت توجيهاتها للجهات الإدارية بصرف الزيادات الجديدة مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الاثنين، للعاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.