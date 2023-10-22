عاجل.. «المالية»: صرف مرتبات العاملين في الدولة غدا بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية خلال الفترة الماضية عن المواعيد الخاصة بصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري 2023، إذ يستمر المواطنون في الحصول على المرتبات الخاصة بهم لمدة تصل إلى 4 أيام كما أعلنت الوزارة عن الزيادة الجديدة الخاصة بالمرتبات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة والتي جاءت كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

- يحصل العاملون بالدولة على المرتبات الخاصة بهم لشهر أكتوبر الجاري بدءًا من الغد.

- كما يحصل العاملون في الدولة على المرتبات الخاصة بهم يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر.

- وبالنسبة لليوم الثالث لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، سيكون الخميس الموافق 26 من الشهر نفسه.

- وحددت وزارة المالية آخر موعد لصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 27.

المرتبات بعد الزيادة الجديدة

- كما أعلنت وزارة المالية عن الزيادة الجديدة الخاصة بالمرتبات إذ يحصل العاملون من الدرجة المميزة على 11 ألفا و100 جنيه.

- فيما يحصل أصحاب الدرجة العالية على 8508 جنيهات.

- وبالنسبة للعاملين بدرجة مدير عام يحصلون على 7212 جنيها.

- زيادة الحد الأدني للدرجة الأولي لتصل إلي 6564 جنيها.

- الحد الأدنى للدرجة الثانية 5864 جنيها.

- يحصل موظفي الدرجة الثالثة على 5650 جنيها.

- يبلغ الحد الأدني للدرجة الرابعة 5093 جنيهًا.

- فيما يحصل العاملين بالدرجة الخامسة على 4836 جنيهًا.

- الحد الأدني للدرجة السادسة 4045 جنيهًا.

- وعن المرتب الخاص بالحاصلين عن درجة الماجستير يصل إلى 6720 جنيها.

- وبالنسبة للحد الأدنى للحاصلين على درجة الدكتوراه يبلغ 7790 جنيها.