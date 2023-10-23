«المالية»: صرف الزيادات الجديدة للعاملين في الدولة مع مرتبات أكتوبر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ العاملين في الدولة يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الاثنين.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأضاف وزير المالية، أنّه تقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 شهريًا، لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنّ العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

تحسين أجور العاملين في الدولة

أوضح الوزير، أنّ القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر، ما انعكس في إقرار 4 زيادات في أقل من عامين.