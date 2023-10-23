«التعليم»: اختبارات لحل مشكلة ضعف الكتابة والقراءة لدى الطلاب

أعلن الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، أبرز التوصيات التي جاءت في ورشة العمل لتقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورشة عمل لحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة

وجاءت أبرز التوصيات في ورشة العمل المنعقدة الآن، بحضور العديد من خبراء التعليم، لتقديم حلول للحد من مشكلة ضعف القراءة و الكتابة لدى طلاب المدارس كالآتي:

- تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين متعددة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.

- لابد أنّ تدرس اللجنة تدرس جميع التجارب والجلسات لتحقيق النتائج.

- دراسة أدوات التقييم المختلفة، كأدوات تشخيصية بمدى ضعف حجم اللغة العربية واختيار أنسب الأدوات من حيث التطبيق.

- تجريب هذه الأدوات بداية من الفصل الدراسي الثاني بالاشتراك مع مركز القومي للامتحانات.

اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية

- عمل اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية، بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف، مع تدريب المعلمين على هذا التطبيق.

- تعميم نتائج الاختبار على مستوى للمديريات.