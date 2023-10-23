خبراء يقدّمون 4 حلول لضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب.. بينها «تطوير المعلم»

انطلقت فعاليات ورشة عمل بعنوان «تعزيز مهارات القراءة و الكتابة باللغة العربية.. خطة عمل قصيرة»، قبل قليل، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة قيادات الوزارة ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، لتقديم الحلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب.

وشهدت ورشة العمل، مناقشة بعض الحلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، وبينها إجراء اختبارات للطلاب للتحدث للوصول إلى إحصائية.

حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة

وجاء أبرز اقتراحات ورشة العمل لحلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى للطلاب، كما يلي.

- عمل اختبارات للطلاب للتحدث لإحصاء عدد الطلاب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة في مصر.

- بناء برامج لتطوير المعلمين على التحدث بالفصحى.

- وضع ميول قرائية للطلاب مشبعة لميولهم وتحويلها إلى موارد صوتية.

- عرض مواد إثرائية ولغوية للطلاب.