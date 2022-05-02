محلل اقتصادي: مصر تركز على الاستثمار في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات

قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إن مصر استطاعت خلال 7 سنوات ماضية، تقليل الاستيراد من 6 مليارات دولار إلى التصدير بقيمة مليار دولار، مبينا أن مصر تستهدف تكرار نفس قصة النجاح في الغاز ومشتقاته، والبترول ومشتقاته أيضا الفترة المقبلة.

أهمية الغاز بدلا من البوتاجاز

أضاف «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة» على فضائية «Extra News» المذاع مساء اليوم، يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن استبدال البوتاجاز بالغاز الطبيعي أفضل، لأن البوتاجار يتم استيراده، وهناك دعم 50 جنيه في اسطوانة البوتاجاز، لكن الغاز أفضل وأوفر على الدولة المصرية، موضحا أن مصر تسعى لتكون مصدر رئيسي للغاز الطبيعي.

استراتيجية الأمن والطاقة في مصر

أوضح المحلل الاقتصادي، أن الدولة تركز على الاستثمار في صناعة الأسمدة والبتروكيمياوت، لذا تعمل على مد خطوط الكهرباء والماء والغاز، من أجل إغراء المستثمرين للمشاركة في عمل مشروعات استثمارية عديدة، موضحا أن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا، فمنذ 7 سنوات حدث قطع كهرباء، وكان هناك توقف بالطوابير أمام محطات البنزين، ونجحت مصر في تعديل استراتيجية الأمن والطاقة للأفضل.

الفرق بين مصر وألمانيا

أكد المحلل الاقتصادي، أن السلع الغذائية في مصر متوفرة، على الرغم من نقصها في ألمانيا، وهذا ليس دليل على أن الاقتصاد المصري أفضل، لكن مصر كان لديها استراتيجية تخزين أفضل، في الوقت الذي لم تبذل ألمانيا جهد أكبر من أجل التخزين.