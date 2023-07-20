برلماني: توطين صناعة الأسمدة يستهدف التوسع في الإستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الأسمدة والإعتماد على المنتج السمادي المحلي بدلا من المستورد.

«أبوهميلة»: إنتاج الأسمدة الزراعية يحقق التنمية الزراعية

قال «أبوهميلة» في تصريحاته لـ«الوطن» إن فكرة توطين صناعة السماد داخل مصر، والإعتماد عليه كبديل للمستورد، تسهم بشكل كبير في توسيع الرقعة الزراعية، كونها توفر العملة الدولارية الصعبة التي يمكن إسغلالها في إستصلاح الأراضي الصحراوية بدلا من دفعها في إستيراد الأسمدة الكيماوية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن منظومة إنتاج الأسمدة الزراعية تعد أحد أعمدة خطط ومستهدفات دعم التنمية الزراعية المستدامة، كونها مستلزم زراعي أساسي لاغنى عنه في عميلة إستصلاح الأراضي الزراعية.

«أبوهميلة»: نحتاج لرصد كل مشكلات القطاع الزراعي

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري كافة الجهات المعنية بالدولة لوضع دراسة جدوى من شأنها أن ترصد كافة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والعمل على وضع إستراتيجية شاملة من شأنها إزالة تلك المشكلات والتخلص منها، وذلك في إطار توسيع رقعة مصر الزراعية، والتي من شأنها زيادة نسبة إنتاج المحاصيل، ورفع معدل الصادرات التي توفر العملة الصعبة.