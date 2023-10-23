بسبب التهديد بوجود «قنبلة».. شرطة ألمانيا تخلي مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون

أخلت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، العديد من مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة «زد دي أف»، في مدينة ماينز جنوب غرب ألمانيا، بسبب معلومات حول وجود قنبلة في المكان

وذكرت صحيفة «فوكوس» الألمانية، أن السلطات قامت بتفتيش المباني بالكامل بمساعدة كلاب الشرطة.

تلقي رسالة التهديد

من جانبها، قالت الشرطة الألمانية، إنها تلقت التهديد عبر البريد الإلكتروني، نحو الساعة 08:20 صباحا بالتوقيت المحلي «09:20 بتوقيت القاهرة» ضد إستوديو «زد دي إف» في ماينز.

وأضافت الشرطة الألمانية في بيان، أن من أجل ضمان سلامة الموظفين والأشخاص الآخرين في المبنى، تم إخلاء العديد من المباني، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

600 موظف طالبوا بإخلاء المقر

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية «دي بي أيه»، أنه نحو 600 موظف في «زد دي إف» طالبوا بإخلاء المقر. وفي وقت لاحق، قالت الشرطة، إنه لا يوجد ما يشير إلى أي خطر ملموس.

من بينها، ذكرت شبكة «يورو نيوز»، أن مجهولون يعكفون على إرسال رسائل تحمل تهديدات لمؤسسات عامة وشخصيات لها حضورها في ميدان السياسة والقانون والفن في ألمانيا، مشيرة إلى الرسائل تتضمن تهديدات بتفجير قنابل وتنفيذ عمليات اغتيال.

وعلى إثر تلقي الرسائل، تخلي السلطات الألمانية المباني والمؤسسات المعنية، غير أنه لم يتم قط العثور على متفجرات أو أية أسلحة.