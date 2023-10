كيف أحرج الإعلامي الأمريكي «هنكل» إسرائيل؟.. فيديو كشف الحقيقة

أمريكي داعم للقضية الفلسطينية، تركيبة تبدو غريبة، في ظل تمسك أمريكا بالدفاع عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، فعلها بكل شجاعة، ووقف أمام دولته الداعمة للعدوان على غزة، وقرر أنّ يصبح عينًا للعالم على فلسطين.

جاكسون هنكل، اشتهر في الساعات الماضية بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، على الرغم من دعم أمريكا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، لكنه لم يتوان عن تسليط الضوء على الحقائق من داخل القطاع، الذي يواجه قصفًا متكررًا على جميع مبانيه منذ 17 يومًا.

Israel DESTROYS another civilian’s home near Shefa hospital in Gaza.



