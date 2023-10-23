كيف أحرج الإعلامي الأمريكي «هنكل» إسرائيل؟.. فيديو كشف الحقيقة

أمريكي داعم للقضية الفلسطينية، تركيبة تبدو غريبة، في ظل تمسك أمريكا بالدفاع عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، فعلها بكل شجاعة، ووقف أمام دولته الداعمة للعدوان على غزة، وقرر أنّ يصبح عينًا للعالم على فلسطين.

الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل عينًا للعالم على فلسطين

جاكسون هنكل، اشتهر في الساعات الماضية بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، على الرغم من دعم أمريكا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، لكنه لم يتوان عن تسليط الضوء على الحقائق من داخل القطاع، الذي يواجه قصفًا متكررًا على جميع مبانيه منذ 17 يومًا.

Israel DESTROYS another civilian’s home near Shefa hospital in Gaza.



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pic.twitter.com/wodzaJF8B5 —October 23, 2023

لحظة بلحظة، ينقل «هنكل» الأحداث على حسابه الرسمي الموثق على «X»، وكأنه يضع كاميرا مثبتة داخل غزة، لنقل الصورة كما هي دون تضليل أو تشويش، كان آخرها نقله لمحيط مستشفى الشفاء بعد تعرضه للقصف، من خلال نشر فيديو للأحداث.

«إسرائيل دمرت مبانٍ سكنية جديدة بالقرب من مستشفى الشفاء».. كلمات كتبها ووثقها الإعلامي الأمريكي جاسكون هنكل، عبر حسابه الموثق، الذي يحمل أكثر من مليون متابع حول العالم، من خلال نشر فيديو لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، بعد استهداف محيطا مستشفى الشفاء والقدس.

لم يكتف الإعلامي الأمريكي الشهير، بنشر فيديوهات توثق الدمار، لكنه أيضًا أحرج الإعلام الأمريكي والإسرائيلي، الذي يروح لتعرض إسرائيل إلى هجمات من قبل تنظيم حماس، من خلال نشر حقائق تؤكد عدم صحة هذه الإدعاءات.

جاكسون هنكل يفضح أكاذيب الإعلام الإسرائيلي

كان الإعلام الأمريكي والإسرائيلي، قد نشر فيديو لصحفية رومانية في إسرائيل، تنبطح أرضًا في أثناء تغطية حية للأحداث في الجانب الإسرائيلي، من أجل تصدير صورة للعالم أنّ إسرائيل تتعرض للقصف والإرهاب، وأن الهجمات المضادة ما هي إلا ردًا على القذائف التي تأتي من قبل غزة، وهو ما نفاه جاكسون هنكل وبرهن عليه من خلال تسليط الصورة على المستوطنين الذين يسيرون في الشوارع بشكل طبيعي في خلفية الفيديو، بينما يستقل آخرون دراجاتهم.

ZIONIST PROPAGANDA EXPOSED











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حتى الساعات الأخيرة، يواصل جاكسون هنكل عمله في توثيق الحقائق من داخل فلسطين، على رغم من الهجوم الذي يتعرض له والضغوطات التي تمارس ضده، باعتبار أنّ أمريكا الداعم الأول لإسرائيل، إذ نشر قبل ساعات، فيديو لقصف مدرسة للأمم المتحدة في مدينة خان يونس، التي تعد مأوى لمئات العائلات النازحة، ليؤكد إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الأطفال والنساء والمدنيين على حد سواء دون تمييز.