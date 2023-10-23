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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لقطاع غزة

كتب:

هانى حسن
01:33 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
مطار العريش- صورة أرشيفية

مطار العريش- صورة أرشيفية

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إنسانية قادمة من الكويت، استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكان مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة، وفقا للهلال الأحمر المصري والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.

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