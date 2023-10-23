للمصريين بالخارج.. تفاصيل الشهادة الدولارية بأكبر عائد في العالم
كتب:
إسراء عبد العزيز
03:13 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
أصدرت وزارة الهجرة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وثيقة «معاش بكرة بالدولار»؛ إذ يتيح بنك مصر الشهادات الدولارية، منها شهادتا «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه من اليوم التالي.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، تفاصيل الشهادة الدولارية بأكبر عائد في العالم للمصريين بالخارج.
تفاصيل الشهادة الدولارية
1- شهادة «القمة» بعائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويصرف العائد مقدمًا لـ3 سنوات 27% تراكمي بالجنيه.
2- شهادة «إيليت» بعائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويجرى صرف العائد ربع سنوي بالدولار.
فئات الشهادات الدولارية 1000 دولار
3- تبلغ فئات الشهادات الدولارية 1000 دولار ومضاعفاتها.
4- كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
5- يمكن استرداد الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه.