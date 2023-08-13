أعلى فائدة على الشهادات الدولارية في البنوك المصرية.. اعرف التفاصيل

تتنافس البنوك المصرية على تقديم أعلى فائدة على الأوعية الادخارية من الشهادات الدولارية أو بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية أو الودائع وغيرها، لجذب العملاء لهم، وتقديم الخدمات المناسبة، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، نرصد في السطور التالية أعلى الشهادات الدولارية في البنوك المصرية وأعلى وديعة دولارية.

يوفر البنك الأهلي المصري أعلى فائدة على الشهادات الدولارية، إذ أنه يقدم شهادتين الأهلي بلس والأهلي فورا، الأولى مدتها 3 سنوات وسعر العائد 7%، ويصرف العائد ربع سنويًا بذات العملة، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

الشهادات الدولارية في البنك الأهلي

ويمكن الاقتراض بضمان شهادة الأهلي بلس، حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، من أجل أغراض استثمارية.

وبالنسبة لشهادة الأهلي فورا الدولارية، الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، وسعر العائد 9% يصرف مقدما، بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27% من مبلغ الشهادة، ولا يسمح البنك بالاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بنفس ذات عملت الدولار الأمريكي.

الشهادات الدولارية في بنك مصر

ويوفر بنك مصر، أعلى الشهادات الدولارية، ونفس ما يقدمه الأهلي المصري، وهما القمة وإيليت، فالأولي عائد 9% سنويًا ومدة 3 سنوات، ويصرف مقدمًا بواقع 27% بالجنيه المصري، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

وشهادة إيليت يكون العائد 7% والعائد ربع سنويًا بالدولار الأمريكي، والحد الأدنى للشراء دولار ومضاعفاتها.

الوديعة الدولارية من البنك التجاري الدولي

فيما يقدم البنك التجاري الدولي CIB، وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6%، ويصرف شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى 10 آلاف دولار، ويتيح البنك إمكانية الاسترداد في أي وقت.