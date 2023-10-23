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تقييم معاهد «أزهرية كفر الشيخ» المرشحة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة

كتب:

خير الله فؤاد
09:26 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
تقيم الجودة لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

تقيم الجودة لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

استقبلت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، الدكتور هشام موسى، بالإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار متابعة قطاع المعاهد الأزهرية لمعاهد المنطقة المرشحة للاعتماد في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023.

تذليل كل العقبات 

وأكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، العمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه «موسى» خلال متابعته للمعاهد المرشحة للجودة، مشيراً إلى أهمية الدور والجهود البالغة الذي يقوم بها الأزهر الشريف لوصول الجودة لمعظم المعاهد الأزهرية والجودة.

تفقد عدد من المعاهد والتقييم 

وتفقد وفد قطاع المعاهد الأزهرية والجودة بقطاع المعاهد، أعمال الجودة والأعمال الهندسية بمعاهد نصرة الإعدادي بنين، وفتيات شنو الإعدادي، الروضة الإبتدائي، وفتيات قلين الاعدادى، وميت الديبة الابتدائي، وذلك للوقوف على الوضع الحالي للمعاهد التي تمت زيارتها لقياس مدى جاهزيتها.

يذكر أن وفد قطاع المعاهد الأزهرية بالإدارة المركزية سيرفع تقريرا مفصلا عن تقييم كل معهد أزهرية، ضمن التقيم الشامل للمعاهد المتنافسة للجودة على نطاق جميع المناطق الأزهرية في محافظة كفر الشيخ.

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بقلم خير الله فؤاد