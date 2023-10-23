السياحة: «رمسيس وذهب الفراعنة» يرفع أعداد الأستراليين الوافدين إلى مصر

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إنّ المعرض الأثري «رمسيس وذهب الفراعنة» سيعرض بمدينة سيدني الأسترالية بداية من 17 نوفمبر المقبل، ولمدة 6 أشهر، لافتا إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه المتحف الاسترالي لاستضافة هذا المعرض والدعاية التي قام بها للترويج للمعرض والذي يشير إلى نجاح المعرض على غرار ما حققه المعرض خلال فترة عرضه بالعاصمة الفرنسية باريس.

نجاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" خلال عرضه بباريس

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط للإعلان عن تفاصيل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، أنّ من المتوقع أن يكون للمعرض مردود كبير وبالغ الأثر في الحركة السياحية الوافدة لمصر من أستراليا، تكرارًا لما شهدته الحركة السياحية من توافد كبير من السياحة الفرنسية إلى مصر بعد نجاح المعرض هناك، موضحًا أن المعرض يضم بين مقتنياته 181 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، إضافة إلى بعض القطع الأثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة.

توافد 817 ألف زائر للمعرض خلال عرضه بفرنسا

واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للآثار تاريخ هذا المعرض، موضحا أنّ رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة منذ افتتاحه بمحطته الأولى خارج مصر بمتحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2021 استغرقت 6 أشهر، شهد خلالها توافد بضع مئات من الزائرين على زيارته، ثم انتقاله إلى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا، والتي شهدت زيادة طفيفة في أعداد الزيارة إلى أن جاءت محطته الثالثة بقاعة لافييت بالعاصمة الفرنسية باريس والتي شهدت توافد 817 ألف زائرا خلال 5 أشهر محققا نجاحا كبيرا.