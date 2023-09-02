جيهان جادو: معرض رمسيس وذهب الفراعنة بباريس حقق نجاحا كبيرا

تحدثت الدكتورة جيهان جادو، مسؤول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية، عن معرض رمسيس وذهب الفراعنة قائلة: «المعرض حقق نجاحا جماهيريا في باريس، وكان مهما وأقبل عليه الفرنسيون إلى حد بعيد، مشيرة إلى أنه استقبل 750 ألف زائر منذ بداية المعرض في شهر أبريل حتى اليوم».

900 ألف زائر

وأضافت جادو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن الوزارة أعلنت أن العدد سيصل لـ 900 ألف زائر، موضحة أن المؤتمر تم تنظيمه على أعلى مستوى، حيث يزوره السياح جميعهم من أوروبا.

180 قطعة أثرية

تابعت جيهان جادو، المعرض يضم أكثر من 180 قطعة أثرية، مؤكدة أن عرض هذه القطع الأثرية كان على أعلى مستوى بشكل يليق بالحضارة المصرية، والذي شهد إقبالا كبيرا وبيع التذاكر بشكل غير مسبوق.