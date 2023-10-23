سعر الریال السعودي الیوم الاثنين في ختام التعاملات بالبنوك المصرية

استقرار كبير شهده سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين، في مختلف البنوك المصرية، أمام الجنيه المصري، إذ سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية، ما قيمته 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، حسبما أفاد آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم، أمام الجنيه المصري، ما قيمته 8.19 جنيه للشراء، بينما سجل 8.22 جنيه للبيع، وفق لآخر تحديث لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

جاء سعر الريال السعودي اليوم، بـ8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقًا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.