وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير النادي المصري القاهري تمهيدا لافتتاحه

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصري القاهري؛ النادي المصري القاهري، للوقوف على آخر المستجدات في عملية التطوير والإنشاءات قبل افتتاحه في المرحلة المقبلة.

الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والانتهاء من كافة مرافق النادي خلال التوقيتات الزمنية المحددة، مؤكدا على أهمية الالتزام بأفضل المعايير والمواصفات الفنية والمعمارية.

تطوير كافة المنشآت الرياضية بتوجيه من الرئيس

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن أعمال التطوير والانشاءات الجديدة التي تنفذها الوزارة في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية، تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تطوير كافة المنشآت في جميع محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية على مدي أهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب وجميع الأسر المصرية التي تستفيد من هذه المنشآت.

خدمات مجتمعية كاملة للأعضاء والأسر

كما أوضح وزير الرياضة أن النادي المصري القاهري كمنشأة رياضية، سيساهم في تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، ويقدم خدمات مجتمعية كاملة للأعضاء والأسر عقب الانتهاء من تطويره وإنشائه بشكل كامل.

كما قام وزير الرياضة بجولة في النادي والتي شملت العديد من الأماكن ومنها ملاعب كرة قدم وملاعب متعددة الأغراض، وحمامات سباحة، وصالات للألعاب الرياضية، ومناطق مخصصة للأسر وللأطفال.