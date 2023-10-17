وزير الرياضة يلتقي اللجنة الفنية والعلمية لمشروع «كابيتانو مصر»

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجموعة العمل العلمية والفنية لمشروع «كابيتانو مصر»، التي يترأسها الدكتور كمال درويش، بحضور الدكتور محمود سعد، والدكتور عبدالأول محمد، مساعد الوزير.

وزير الرياضة يشكر الشركة المتحدة

وحرص وزير الرياضة على توجيه الشكر لشريك النجاج الرئيسي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا فريق العمل الذي أدى دوره على أكمل وجه، خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع لاقي استجابة كبيرة من جميع الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما شاهدناه جميعا في الإقبال الكبير والملفت فى مرحلة اختبارات وانتقاء اللاعبين.

افتتاح 5 مراكز للتدريب على أعلى مستوي

وأشار وزير الرياضة، إلى أنه جار افتتاح 5 مراكز للتدريب على أعلى مستوى لـ150 لاعبا، بعد انطلاق الموسم الثاني للمشروع.

وأوضح الدكتور محمود سعد، أن تلك المراكز الجديدة سوف تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى، وقياسات، موضحا أن هناك قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة، سيجرى الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة.

وأكد «سعد» أنه جرى الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عالٍ، لانتقاء أفضل لاعبين متميزين.

يذكر أنه في النسخة الأولى من المشروع، جرى افتتاح وإنشاء 7 مراكز تدريبية لتأهيل 171 لاعبا من لاعبي المشروع.