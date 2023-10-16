وزير الرياضة يهنئ نور الشربيني على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة عبر خاصية «فيديو كونفرانس»، بعد تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.

أكد وزير الرياضة، دعمه الكامل لنجوم منتخب مصر للاسكواش، مضيفا أننا أصبحنا الآن مطالبين بأن نكون أكثر تركيزا بعد إدراج لعبة الاسكواش ضمن الألعاب الأولمبية بداية من دورة لوس أنجلوس 2028.

نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش

وحصدت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا على سيدات الاسكواش، لقب بطولة «أمريكا المفتوحة» للمرة الأولى في تاريخها، في مواجهة مصرية خالصة، بعد فوزها في المباراة النهائية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بـ3 أشواط دون رد.