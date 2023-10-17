وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية لشباب الملاكمة بالمركز الأولمبي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطولة العربية لشباب الملاكمة مواليد 2005-2006، التي تستضيفها مصر للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 16 حتى 22 أكتوبر الجاري في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة ما يقرب من 90 لـ100 لاعب.

ورحب وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود والفرق المشاركة في البطولة على أرض مصر، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة العربية للمرة الخامسة على التوالي، إيمانًا من الاتحاد العربي لـ الملاكمة بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العربية، لم تمتلكه مصر من قدرات قوية، تمكنها من خروج البطولة بالشكل اللائق بالدول العربية.

تأهل عرابي والعوضي للأولمبياد 2024

وتقدم بالتهنئة بمناسبة تأهل كل من «عبد الرحمن عرابي، عمر العوضي، ويمنى عياد» في رياضة الملاكمة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مهنئًا جميع اللاعبين العرب في كل الرياضات الذين تمكنوا من حجز بطاقة التأهل للأولمبياد.

وجدد الوزير تأكيده أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية، أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية، التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليا، الأمر الذي جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر، لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

النهوض برياضة الملاكمة

وتقدم الدكتور يوسف بن علي الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، بالشكر لوزير الشباب والرياضة، على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها، بالتعاون مع الاتحاد العربي من أجل النهوض برياضة الملاكمة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي يساهم في التطوير أيضًا، بالتعاون مع جميع الاتحادات العربية، حيث قام الاتحاد بتنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات للحكام واللاعبين والمدربين ايضًا، حيث وصل عدد المدربين الذي تم تدريبهم ما يقارب 500 حتي الان، بالإضافة الى العديد من المشروعات الاخري للعمل على النهوض برياضة الملاكمة.

فيما تقدم المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الاولمبية المصرية، بالترحيب بالضيوف في مصر، ومقدمًا كل الشكرلوزير الشباب والرياضة على مجهوداته في جميع الرياضات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه أي رياضي في مصر من أجل تطوير الرياضة والنهوض بمستوي اللاعبين المصريين، وهو ما كان له عظيم الأثر في تأهل العديد من الأبطال الرياضيين الى دورة الألعاب الأوليمبية، والمنافسة على ميدالية أولمبية.

كما حضر افتتاح البطولة كل من العميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير البطولة، محمد كامل شبيب المشرف على البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والحكم الدولي محمد خليل رئيس اللجنة العليا للاتحاد العربي للملاكمة، والعميد أحمد فاروق مدير البطولة ونائب رئيس الاتحاد المصري، ووحيد مدني مساعد مدير البطولة، والسادة رؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في البطولة 13 لاعبًا، وهم: «محمد إيهاب مختار وزن 48 كجم، يوسف سيد عبد الحليم وزن 51 كجم، محمد عاطف إبراهيم وزن 54 كجم، فارس فؤاد ثابت وزن 57 كجم، أحمد محمد عبد الحفيظ وزن 60 كجم، عبد الرحمن محمود محمد وزن 63.5 كجم، خالد ناصر حمدي وزن 67 كجم، عبد الفتاح طارق وزن 71 كجم، محمد حسام علي وزن 75 كجم، فارس عادل متولي وزن 81 كجم، محمد عبد الهادي وزن 86 كجم، محمود محمد وزن 92 كجم، محمد حسين فرج وزن +92 كجم».