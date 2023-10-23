شهدت مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، انطلاق المشروع القومي لتطوير منظومة الشباب والرياضة بالغربية، تحت رعاية وإشراف هيئة الرقابة الإدارية في الغربية.

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه شهد اليوم، انطلاق المشروع القومي لتطوير منظومة الشباب والرياضة في الغربية، تحت رعاية وإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

اللجان الطبية والرياضية

وبدأت اللجنة العليا بالمسح الطبي الرياضي الشامل، والمُشكّلة من كلية الطب والصحة المدرسية والتأمين الصحي، بحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية الطب، والدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور تامر مدور، مدير التأمين الصحي، الدكتور علاء حلويش، والدكتورة أماني البحيري، والدكتورة هالة عمر، والدكتورة مرام سراج الدين، والدكتورة إيناس هاشم.

أهداف المشروع

وأشار إلى أنّ اللجنة نفذت الاختبارات على 353 طالبًا وطالبة، ويهدف المشروع إلى كشف الطلاب الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، كأحد مشروعات إعداد البطل الأولمبي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.