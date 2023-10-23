أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع تنعى المبتهل عبدالرحيم دويدار

نعت أسرة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، شيخ المبتهلين الشيخ عبدالرحيم دويدار، آخر أمراء مملكة الابتهال، والذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين عن عُمر ناهر الـ86 عاما.

حفيد الشيخ شعيشع: المبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار كان من كبار المبتهلين

وقال محمد عوض اليماني، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، إنّ المبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار، كان من كبار المبتهلين، حيث كان فارسا من فرسان هذا الفن في العصر الحالي، كما أنّ الخبراء العالميين يصنفونه مع الأساتذة العباقرة في فن الابتهال الديني.

وأكد «اليماني»، لـ«الوطن»، أنّ الراحل رحمه الله كان مبتهلاً متميزاً صاحب بصمة خاصة ومدرسة خاصة في الإنشاد الديني، وكان من أحباب الشيخ أبو العينين شعيشع، وقد جمعتهم مواقف عديدة داخل أروقة ومكاتب نقابة القراء التي كان يتقلد «دويدار» عضوية مجلس إدارتها في فترة تولي «شعيشع» رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة في مقراتها السابقة ومنها مقر مصر الجديدة.

حفيد الشيخ شعيشع يتقدم بأخلص التعازي لأسرة المبتهل

وتقدم «اليماني»، بأخلص التعازي نيابةً عن أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع لأسرة المبتهل الراحل الشيخ عبدالرحيم دويدار، خاصةً وللأمة الإسلامية عامةً ومحبيه، داعين الله سبحانه وتعالى أنّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويشمله بفيض مغفرته، وأنّ يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة، وأنّ يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا اليوم الاثنين، المبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار، عن عُمر ناهز 86 عاماً، حيث يُعد الراحل آخر أمراء مملكة الابتهال والتواشيح الدينية في مصر والعالم الإسلامي.

تشييع جنازة المبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار ظهر غد الثلاثاء

ومن المقرر أنّ تشيع جنازة «دويدار» غدا الثلاثاء، حيث يتم أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسجد الجمالة بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، على أنّ يُقام العزاء في الشونة بمدخل القرية.