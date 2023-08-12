حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع في ذكرى ميلاده الـ101: صاحب واجب ومحبوب من الجميع

تحل اليوم السبت الذكرى الـ101 على ميلاد كروان التلاوة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، وأحد أعلام دولة التلاوة، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 12 أغسطس عام 1922، ووافته المنية 23 يونيو عام 2011، عن عُمر ناهز الـ88 عاماً، بعدما ترك إرثاً كبيراً من التلاوات القرآنية النادرة والخالدة.

حفيده: كان باراً بجميع أفراد أسرته وخيره شمل الكبير والصغير

وقال محمد عوض اليماني، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، لـ«الوطن»، أنّ جدّه القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع كان باراً بجميع أفراد أسرته، وخيره شمل الكبير والصغير في الأسرة، مضيفاً: «كان شايل هم إخواته وأولاد إخواته وحتى وأولادهم كان يتواصل معاهم ويسهل علينا أي صعاب».

وأضاف «اليماني»، أنّ الشيخ «شعيشع» كان حريصا بشكل دائم على التواصل مع الأهالي في مسقط رأسه بمدينة بيلا، وكان دائماً ما يتردد على المدينة، متابعاً: «كان بينزل بشكل دوري، وكان لما ينزل بيلا يسأل مين مات عشان يروح يعزي ومين عنده فرح عشان يروح يبارك، كان صاحب واجب ومحبوب من الجميع، ولحد دلوقتي حريصين على إحياء ذكراه كل عام».

وأوضح «اليماني»، أنّ الشيخ أبو العينين شعيشع يُمثل شيئاً كبيراً للمصريين جميعاً الذين عشقوا صوته وتلاوته الخالدة، مستطرداً: «الناس لحد دلوقتي بتشغل تلاواته وله جمهور كبير من جيل الشباب حالياً، ولازم في رمضان تلاواته تُذاع في شوارع مدينة بيلا»، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمد جدّه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بقدر ما أفنَى عُمره في خدمة القرآن الكريم وأهله.

من هو القارئ أبو العينين شعيشع؟

الجدير بالذكر، أنّ القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد في 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر ناهز الـ88 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات بجامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة في اليوم التالي لوفاته.