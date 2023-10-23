استشاري أمراض روماتيزم: «الروماتويد» يأتي نتيجة استعداد وراثي في الجينات

قال الدكتور حسام الديب، استشاري الأمراض الروماتيزمية والمفاصل، إن الروماتيزم عبارة عن مجموعة من الأمراض، تصيب المفاصل والعضلات والأوتار، وتصيب مناعة الجسم، وتسبب أمراض مزمنة، منها الروماتويد والذئبة الحمراء.

أسباب ظهور الأمراض المناعية

وأكد «الديب» في برنامج «البيت»، على قناة «الناس»، أن الروماتويد هو مرض محدد، ويأتي نتيجة استعداد وراثي في الجينات، للإصابة بالأمراض المناعية، لذا يجب اتخاذ إجراءات الوقاية، منها تجنب التدخين، لأنها من أكثر الأشياء التي تستفذ مناعة الجسم، لظهور الأمراض المناعية، وأيضًا تناول الأطعمة غير الصحية، والتوتر الشديد.

أكثر شريحة عمرية تعرضًا لمرض الروماتويد

وتابع «الديب» عن نشاط مرض الروماتويد، الذي يأتي نتيجة التعرض لبعض الصدمات النفسية، وفاة أحد الأقارب، أو التعرض لحادث أليم، ويصيب الروماتويد جميع الأعمار، ولكن هناك شريحة عمرية الأكثر تعرضًا للمرض، وتكون من سن 20 إلى 50 عامًا.